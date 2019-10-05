цей матеріал доступний українською

Украина планирует снова закупить у США противотанковые ракеты "Javelin" – министр

09:59, 05 октября 2019
Оружие
200 0
Накануне Госдеп США одобрил продажу ракет Украине / sharij.net/OLEG2

Об этом Загороднюк сообщил в Twitter.

Читайте такжеВ США не верят, что КНДР запустила ракету с подлодки

"Решение Госдепартамента США по реализации проекта «Международные военные продажи» - это еще один важный сигнал международной поддержки наших усилий в противостоянии военной агрессии. Благодаря этому проекту сможем закупать необходимые нашим Вооруженным Силам вооружение и военную технику, в частности, американские системы Javelin", - написал Загороднюк .

В связи с этим министр обороны отметил, что процессы планового переоснащения украинской армии, усиление отечественных возможностей и развитие совместимости с армиями стран НАТО будут продолжаться.

"Также будет иметь место продолжение и плодотворное взаимодействие с нашими американскими партнерами. В этом убедился во время встречи с делегацией Конгресса США. Поэтому поддержка есть, идем дальше!" - заявил он.

Как сообщал УНИАН, В США готовятся продать Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin на сумму 39,2 млн долларов. В частности, Агентство Минобороны США по вопросам сотрудничества в сфере безопасности направило в Конгресс США запрос о продаже Украине Javelin. В этой связи правительство Украины сделало запрос на закупку 150 противотанковых ракет и 10 пусковых установок.

В конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в частности, Javelin.

2 марта 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. А уже в апреле Javelin доставили в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#Javelin в Украине