США одобрили продажу Украине новой партии противотанковых Javelin - Bloomberg

Украина планирует купить 150 противотанковых ракет и две дополнительные установки.

Конгресс США утвердил предварительное решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в 39 миллионов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на три анонимных источника.

Читайте такжеЗеленский в разговоре с Трампом заявил о готовности купить больше ракетных комплексов Javelin

По их данным Госдеп одобрил, а Конгресс неофициально подписал контракт на продажу оружия.

По словам одного из чиновников, Украина планирует купить 150 противотанковых ракет и две дополнительные установки.

В издании подчеркнули, что договор не является частью военной помощи для Украины в размере 250 миллионов долларов, которую Конгресс одобрил ранее.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение относительно продажи Украине летального оружия, в частности противотанковых ракетных комплексов Javelin. 2 марта 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов.

17 февраля 2018 года тогдашний президент Петр Порошенко заявил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества с США получит не только Javelin. В апреле Javelin доставили в Украину.