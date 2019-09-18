Аппарат "уехал": россияне не выполнят план по запуску баллистических ракет
15:08, 18 сентября 2019Оружие
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Россияне выполнили только 18 из 45 запланированных запусков ракет.
Фото: REUTERS
"Роскосмос" не выполнит план по запуску ракет из-за того, что иностранные партнеры не успели изготовить обещанный аппарат.
Об этом сообщил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин.
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«45 точно не будет, поскольку у нас три аппарата «уехали» до следующего года. Это не наши аппараты, а аппараты иностранных партнеров. Они их не успели изготовить. Они «уезжают» до 2020 года», – сказал Рогозин.
Чиновник добавил, что должно быть «в пределах 40 пусков».
В общее число входят также испытательные пуски баллистических ракет. Россия хочет увеличить их количество до конца года.
Как сообщал УНИАН, разведка США установила, что Россия проводила испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой как минимум пять раз, все пуски завершились авариями.
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