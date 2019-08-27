Россия и Турция допускают совместное производство истребителей и ЗРК

Встреча президентов Турции и России прошла в подмосковном Жуковском в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019.

Россия и Турция намерены активизировать военно-техническое сотрудничество, в том числе в сфере производства военных самолетов.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

"Один из важнейших шагов в отношениях с Россией - это совместное производство (комплексов С-400), очень много сплетен было по этой тематике, мы не обращали на них ни малейшего внимания. Наша солидарность в этой области - мы хотим распространить ее на все остальные сферы оборонной промышленности. Также это может быть и по военным самолетам", - сказал он.

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По его словам, сейчас происходит второй этап поставки российских ЗРК С-400, а также подготовка персонала.

В свою очередь, Путин заявил, что обсуждал с турецким коллегой сотрудничество по боевому Су-35 и о "возможной работе даже по новому самолету Су-57".

"У нас возможностей много, мы продемонстрировали новые системы оружия и новые системы радиоэлектронной борьбы. Многое, на мой взгляд, заинтересовало наших турецких партнеров, и не только с точки зрения приобретения, но и с точки зрения совместного производства", - сказал Путин.

Встреча президентов прошла в подмосковном Жуковском в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019.