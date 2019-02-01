Истребители F-35B могут списать со службы раньше срока

Сейчас в США разрабатывают план модернизации ранних самолетов до проектного уровня.

Новейшие американские истребители пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II могут быть списаны со службы значительно раньше, чем планировалось при их постановке на вооружение.

Как пишет издание Aviation Week, первые F-35B Lightning II могут начать списывать уже к 2026 году.

К этому моменту, согласно планам, самолеты налетают более 2,1 тысячи часов. При этом в проектной документации предполагалось, что каждый истребитель будет в состоянии налетать не менее восьми тысяч часов.

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Это связано с тем, что к ранним проектным истребителям предъявлялись более скромные эксплуатационные требования. Сейчас в США разрабатывают план модернизации ранних самолетов до проектного уровня - в противном случае дорогостоящие машины придется списать со службы.

Семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II разработано и выпускается с 2001 года американской корпорацией Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

Ранее УНИАН сообщал, что американская компания Lockheed Martin получила контракт Пентагона на поставку 255 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35.