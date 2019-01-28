США хотят разместить в Японии новый противоракетный радар

С учетом размещения радара в непосредственной близости от Корейского полуострова это означает, что целью США может быть устранение вероятности ракетного удара со стороны КНДР.

США планируют к 2025 году разместить в Японии наземный противоракетный радар.

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Такой же радар США к 2023 году собираются разместить на Гавайских островах, сообщает kommersant со ссылкой на японскую газету Yomiuri. Цель этого - укрепление американской системы межконтинентальных баллистических ракет и покрытие этой системой большей площади. С учетом размещения радара в непосредственной близости от Корейского полуострова это означает, что целью США может быть устранение вероятности ракетного удара со стороны КНДР.

17 января президент США Дональд Трамп представил обновленную стратегию развития американской системы ПРО. В ней исходящая от России угроза увеличена на порядок в сравнении с аналогичными документами прошлых лет, также среди соперников США названы Китай, КНДР и Иран.