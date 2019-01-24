National Interest: ВМС США построят флот боевых кораблей-роботов

Беспилотные боевые судна дешевле, чем их современные аналоги, и позволят существенно сократить риски для жизни военных.

Военно-морские силы США собираются построить флот боевых кораблей-роботов. Они будут дешевле, чем современные боевые судна, расходными и беспилотными. Эти характеристики позволят быстро нарастить целый флот, а также разработать новые боевые тактики для столкновений с высокотехнологичными врагами.

Командир надводного флота ВМС США адмирал Уильям Галинис сказал National Interest, что в течение последних шести месяцев военные проделали большую работу, чтобы формализовать программу для построения крупных боевых кораблей дистанционного управления. Она предусматривает построение роботов-кораблей двух классов для выполнения боевых задач в океане.

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Один из них – это беспилотное судно среднего размера, похоже на 40-метровый корабль-робот под названием Sea Hunter, разработанный Агентством передовых оборонных исследований. Эти корабли будут выступать в роли «разведчиков и приманок». На их борту будут установлены различные сенсоры и системы создания помех.

«Если радиосигналы и излучение радаров привлекут к себе вражеский огонь, то ничего страшного не произойдет. Собственно, судна будут относительно дешевыми и на их борту никто не погибнет», - говорится в статье.

Второй класс – это большие беспилотные корабли, размеры которых будут близки к современным корветам.

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Они будут вооружены ракетными пусковыми установками. Однако, такие морские беспилотники будут зависеть от данных с других судов в выявлении вражеских целей и наведении на них оружия. ВМС США рассчитывают, что первые контракты на постройку кораблей-роботов будут заключены до 2023 года.