National Interest: Россия сильно перехваливает обновление стэлс-технологии Су-57

В действительности Москва лишь догадалась использовать покрытие, которым Америка пользуется уже более 30 лет.

Россия объявила, что улучшила стелс-технологию своего передового Су-57. Но внесенные изменения мало что дают российскому самолету. Даже после обновления он до сих пор остается нишевой, экспериментальной машиной, которой не хватает критически важных боевых систем.

Даже сама Россия не хочет заказывать массовое производство расхваленного ею истребителя, пишет National Interest. Государственные российские СМИ сообщили, что компания «Ростек» построила новые навесы для Су-57, Ту-160 и других самолетов. Новые детали якобы содержат «новые составные материалы, которые лучше поглощают волны радаров». ТАСС сообщил, что обновление «удваивает поглощение и сокращает радиолокационное обнаружение кабины самолета на 30%». А это якобы усиливает стелс-возможности Су-57.

Однако, издание советует скептически отнестись к этим российским заявлениям. Во-первых, технология «Ростек», описана пропагандой, не новая. Много истребителей по всему миру оснащены специальными навесами, призванными бороться с волнами радаров. Обычно они сделаны из оксида индия-олова. А их золотистое покрытие отражает сигнал радара как единый объект, избегая обнаружения кабины под навесами. Эта технология использована в американских F-16. Производитель самолетов Lockheed Martin начал ее применять еще в 1980-х годах. Кроме того, золотистые навесы также можно увидеть на стелс-истребителях F-22 и F-35.

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И хоть новые навесы действительно могут сократить выявления кабины Су-57 радарами на треть, вряд ли это поможет предотвратить обнаружение самолета в целом. Ведь след от сопла двигателей, а не кабина с пилотами, обычно создает самые большие проблемы. Впрочем, даже если применение фирмой «Ростек» технологии 30-летней давности действительно как-то поможет Су-57 исчезнуть с радаров, вряд ли это пойдет на пользу огневым возможностям российской армии в целом.

С новыми навесами или без них Су-57 слишком дорогой для самой же России. Она просто не может позволить себе закупить значительное количество таких самолетов. Со времен первого полета истребителя в 2010 году ВВС РФ закупили только 10 Су-57. США потратили 60 миллиардов долларов на закупку 180 F-22 и собираются потратить еще 400 миллиардов на 2,3 тысячи F-35. Но весь оборонный бюджет Кремля на протяжении последних лет составлял 60 миллиардов долларов. Поэтому Америка тратит на оружие в среднем в 10 раз больше, чем Россия.

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Кремлевский бюджет позволяет купить около сотни новых самолетов ежегодно, что составляет едва треть от того количества, которое покупает Пентагон. И если американцы могут позволить себе сотню стелс-истребителей каждый год, россияне едва ли могут себе купить один.