Информацию о взрывах на военной базе страны агрессора прокомментировал украинский чиновник на правах анонимности.

Сегодня, 9 августа, в Крыму раздавались взрывы на одном из ключевых аэродромов российской авиации. До 2014 года это была база ВМС Украины. Сейчас там базируется 43-й истребительный авиационный полк ППС России, в составе которого преимущественно истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. Отсюда русская армия осуществляет авианалеты и бомбардировки украинских городов.

Бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив намекнул, что мощные взрывы в Крыму 9 августа произошли в результате обстрела, осуществленного украинской стороной.

В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы.

Также на взрывы на авиабазе среагировали и в мире. УНИАН собрал сообщения зарубежных СМИ об атаке на базу россиян на оккупированном полуострове.

CNN

"Один человек погиб и несколько человек получили ранения в результате серии мощных взрывов, которые произошли во вторник на территории российской военной авиабазы ​​на временно оккупированном украинском полуострове Крым", - говорится в сообщении издания со ссылкой на "местные власти" Крыма.

Также западные журналисты опубликовали комментарий Минобороны РФ по поводу взрывов, а именно то, что взрывы были вызваны детонацией авиационных боеприпасов. Также со ссылкой на "главу" "Минздрава" оккупированного полуострова издание сообщило, что в результате взрывов пострадали пять человек, а к месту взрывов были направлены бригады скорой помощи и санитарная авиация.

The New York Times

"Во вторник на ключевой российской авиабазе на оккупированном Кремлем Крымском полуострове произошел взрыв, поднявший огромный столб дыма, и убивший по меньшей мере одного человека", - говорится в сообщении издания.

Со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника, осведомленного о ситуации, журналисты сообщили, что за атакой стоят украинские силы.

"Представитель назначенного Кремлем "лидера" Крыма подтвердил, что взрыв был, но попросил жителей воздержаться от поспешных выводов о его причине. В сообщении Минобороны России говорится лишь о том, что причиной взрыва стала детонация авиационного боеприпаса на авиабазе Саки", - также пишет СМИ о реакции страны-агрессора на взрывы в Крыму.

"Это была авиабаза, с которой регулярно вылетали самолеты для ударов по нашим войскам на южном театре военных действий", — цитируют журналисты эксклюзивный комментарий украинского чиновника. Даже на условиях анонимности он не стал раскрывать тип оружия, использованного при ударе, заявив лишь, что "было использовано устройство исключительно украинского производства".

"Украинское нападение на российские войска на Крымском полуострове будет представлять собой значительную эскалацию войны и позор для президента России Владимира Путина, который часто говорит о территории, которую он незаконно оккупировал в 2014 году, как о священной земле", - добавляют журналисты.

The Washington Post

Издание процитировало только заявление страны-агрессора о взрывах на незаконнно оккупированном полуострове. "Россия заявила, что взрывы произошли на складе боеприпасов. В Минобороны РФ сообщили российским журналистам, что в результате взрывов никто не пострадал, авиационная техника не пострадала", - говорится в сообщении. Однако журналисты также опубликовали следующие сообщения "властей" Крыма о пятерых пострадавших, которые были доставлены в больницу после прозвучавших взрывов — четверо с порезами осколками стекла и пятый с открытым ранением грудной клетки.

The Wall Street Journal

"По словам российских официальных лиц, серия взрывов на базе ВВС России на стратегически важном полуострове Крым вызвала эвакуацию, и это нервирует, поскольку Украина продолжает контрнаступление, направленное на освобождение юга страны от контроля России", - говорится в сообщении издания.

"Взрывы приближают почти шестимесячную войну к дому для россиян, которые в значительной степени пережили войну как вторжение на украинскую территорию. Подавляющее большинство россиян поддержало захват полуострова в 2014 году, и он стал популярным туристическим направлением", - добавляют журналисты.

Ранее сообщалось, что в Крыму в Новофедоровке произошли мощные взрывы в районе военного аэродрома, с которого во время полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины рано утром 24 февраля, самолеты оккупантов летали бомбить Николаевскую, Херсонскую и Запорожскую области.

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