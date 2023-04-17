Больше тысячи человек "пропали" в Челябинской и Кировской областях.

В России в 35 регионах суммарно к началу 2023 года регионах стало на 17 тысяч заключенных меньше (это более половины от сокращения за год в целом по стране).

Как пишет издание "Медиазона", больше всего заключенных исчезло в Самарской области: в начале 2022 года в колониях в этом регионе содержалось 10,2 тысячи человек, а в начале 2023 - всего 7,5 тысяч. Такой спад нельзя объяснить историческим трендом, ведь за предыдущий 2021 год число заключенных в области наоборот увеличилось более чем на 300 человек.

Больше тысячи человек "пропали" также в Челябинской (1574) и Кировской (1153) областях, а также в Татарстане (1040).

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При этом собранные данные неполны - и в других регионах ситуация может отличаться. Кроме того, на эти цифры могут влиять перемещения заключенных внутри системы ФСИН: например, некоторые колонии освобождают для того, чтобы содержать в них украинских пленных.

Собеседник в одной из колоний в Тульской области рассказал, что из колоний во всей области завербовались на фронт около тысячи человек: эту цифру, по его словам, назвали заключенным сотрудники ФСИН. Это подтверждается и статистикой: к началу 2022 года в колониях Тульской области содержалось 6,4 тысячи человек, а к началу 2023 - 5,5 тысяч (на 875 меньше). При этом в нескольких регионах цифры, опубликованные ФСИН, не сходятся с рассказами заключенных.

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