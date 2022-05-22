В Харьковской области жителя оккупированного Изюма подозревают в коллаборационизме.
Об этом говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры.
Как говорится в сообщении, подозреваемый добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами. Как установило следствие, он выполнял функционал "начальника медицинской службы" в оккупационной администрации.
В сферу ответственности подозреваемого входило распределение медикаментов среди жителей Изюма под видом "российской гуманитарной помощи".
Подозреваемому инкриминируют ч. 5 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационистская деятельность).
Война в Украине: данные на 22 мая
По состоянию на 22 мая 2022 года российские войска готовятся возобновить наступление в Изюмском районе.
Российские войска продолжают наступление на востоке, усилия сосредоточили на захвате Луганской области; подтягивают силы к северу от Харькова.
По мнению аналитиков ISW, рашисти намерены начать новое наступление с целью оккупации северной части Херсонской области и продвижения к Запорожской области.
Отмечается высокая концентрация войск в Инженерном вблизи Гуляйполя.
На границе Херсонской и Николаевской областей враг проводит разведку позиций ВСУ, потерял еще один БПЛА.
Украинские военные также уничтожили самоходную пушку большой мощности "Пион", из которой обстреливали Северодонецк и уничтожили Павлоградский мост.
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