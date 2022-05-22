В сферу ответственности подозреваемого входило распределение медикаментов среди жителей Изюма под видом "российской гуманитарной помощи".

В Харьковской области жителя оккупированного Изюма подозревают в коллаборационизме.

Об этом говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры.

Как говорится в сообщении, подозреваемый добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами. Как установило следствие, он выполнял функционал "начальника медицинской службы" в оккупационной администрации.

В сферу ответственности подозреваемого входило распределение медикаментов среди жителей Изюма под видом "российской гуманитарной помощи".

Подозреваемому инкриминируют ч. 5 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационистская деятельность).

Война в Украине: данные на 22 мая

По состоянию на 22 мая 2022 года российские войска готовятся возобновить наступление в Изюмском районе.

Российские войска продолжают наступление на востоке, усилия сосредоточили на захвате Луганской области; подтягивают силы к северу от Харькова.

По мнению аналитиков ISW, рашисти намерены начать новое наступление с целью оккупации северной части Херсонской области и продвижения к Запорожской области.

Отмечается высокая концентрация войск в Инженерном вблизи Гуляйполя.

На границе Херсонской и Николаевской областей враг проводит разведку позиций ВСУ, потерял еще один БПЛА.

Украинские военные также уничтожили самоходную пушку большой мощности "Пион", из которой обстреливали Северодонецк и уничтожили Павлоградский мост.

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