На Харьковском направлении враг, как и в предыдущие дни, сконцентрирован на удержании занимаемых рубежей и недопущении дальнейшего продвижения ВСУ.

В Изюмском районе российские оккупанты готовятся к возобновлению наступления и ведут обстрелы.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"На территории области продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг, как и в предыдущие дни, сконцентрирован на удержании занимаемых рубежей и недопущении дальнейшего продвижения ВСУ", - отметил он.

По словам Синегубова, в Изюмском районе российские оккупанты готовятся к возобновлению наступления и ведут обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дубравное и Долгенькое.

"Но наши Вооруженные силы Украины держат позиции и не допускают продвижений врага", - подчеркнул глава ОВА.

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Российские войска продолжают наступление на востоке, усилия сосредоточили на захвате Луганской области; подтягивают силы к северу от Харькова.

По мнению аналитиков ISW, рашисти намерены начать новое наступление с целью оккупации северной части Херсонской области и продвижения к Запорожской области.

Отмечается высокая концентрация войск в Инженерном вблизи Гуляйполя.

На границе Херсонской и Николаевской областей враг проводит разведку позиций ВСУ, потерял еще один БПЛА.

Украинские военные также уничтожили самоходную пушку большой мощности "Пион", из которой обстреливали Северодонецк и уничтожили Павлоградский мост.

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