Генштаб ВСУ ранее сообщал, что Россия намерена усилить свою группировку вокруг Харькова элементами 1-й гвардейской танковой армии РФ.

Российские войска сохранили свои позиции, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение Украины к российской границе.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Генштаб ВСУ ранее сообщал, что Россия намерена усилить свою группировку вокруг Харькова элементами 1-й гвардейской танковой армии РФ, а в "ЛНР" утверждали, что их "армия" действует в Волчанске на севере Харьковской области.

Эти сообщения указывают на то, что российские силы усиливают свое присутствие к северу от Харькова, считают аналитики.

Русские попытаются, таким образом, удерживать свои нынешние позиции и отбрасывать потенциальное продвижение ВСУ дальше от границы.

Как писал УНИАН, российские войска могут готовиться к наступлению, чтобы захватить оставшуюся часть северной Херсонской области и продвигаться к городу Запорожье, несмотря на то, что 21 мая не было никаких подтвержденных наступлений на южном направлении.

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