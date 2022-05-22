Отмечена высокая концентрация российских войск в Инженерном, южнее Гуляйполя.

Российские войска могут готовиться к наступлению, чтобы захватить оставшуюся часть северной Херсонской области и продвигаться к городу Запорожье, несмотря на то, что 21 мая не было никаких подтвержденных наступлений на южном направлении.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В Херсонской ОГА заявили, что оккупанты пополняют свою группировку в Высокополье из Архангельска на севере области в ожидании усиления боевой активности в районе границы Херсон-Николаевская область.

Отмечена высокая концентрация российских войск в Инженерном, южнее Гуляйполя, что указывает на то, что российские войска потенциально готовятся к продолжению наступления на Гуляйполе, считают аналитики.

В Мелитополе оккупанты вывешивают знамена в честь 220-летия Таврической губернии, что может свидетельствовать о намерении российских войск превратить оккупированные территории в Херсоне и Запорожье в квазиреспублику, как "ЛНР" или "ДНР", но также подчеркивает отсутствие последовательности в решении вопросов оккупации по всей Украине.

Российские войска дополнительно обстреляли и нанесли ракетные удары по Николаевской, Одесской, Запорожской и Херсонской областям.

21 мая Запорожская ОВА заявляла, что ВСУ продолжают закрепляться на новых позициях и вытеснять врага в южном направлении.

Военнослужащие одного из подразделений Сил обороны Запорожского края успешно отбили атаку российских войск в районе Гуляйполя, подбив одну из БМП захватчиков.

Накануне на юге ВСУ уничтожили 36 российских захватчиков. Кроме этого, украинские защитники удачно "демилитаризовали" 3 танка.

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