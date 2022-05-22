Зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил сбили две крылатые ракеты, а ударная авиация уничтожила двенадцать единиц военной техники врага.

За сутки на Донбассе украинские воины отбили 9 вражеских атак.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито девять атак врага, уничтожено пять танков, четыре артиллерийские системы, десять единиц боевой бронированной техники и два автомобиля противника. Подразделения противовоздушной обороны поразили один БпЛА "Орлан-10". Зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил сбили две крылатые ракеты, а ударная авиация уничтожила двенадцать единиц военной техники врага", - говорится в сообщении.

Война в Украине: обновленные данные

Российские войска продолжают наступление на востоке, усилия сосредоточили на захвате Луганской области; подтягивают силы к северу от Харькова.

По мнению аналитиков ISW, рашисти намерены начать новое наступление с целью оккупации северной части Херсонской области и продвижения к Запорожской области.

Отмечается высокая концентрация войск в Инженерном вблизи Гуляйполя.

На границе Херсонской и Николаевской областей враг проводит разведку позиций ВСУ, потерял еще один БПЛА.

Украинские военные также уничтожили самоходную пушку большой мощности "Пион", из которой обстреливали Северодонецк и уничтожили Павлоградский мост.

Вас также могут заинтересовать новости: