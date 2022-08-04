По словам Жданова, после этого может появиться возможность деоккупировать полуостров.

"Целью номер один" для ВСУ после получения дальнобойных ракет должен быть Крымский мост, это артерия, которая подпитывает всю группировку оккупантов на юге Украины.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Наталье Мосейчук.

По прогнозу Жданова, в случае успешного удара ВСУ по мосту Крым превратится из полуострова в остров.

"Тогда российские войска понимают, что отступать на полуостров - это ловушка, потому что нет выхода из него. С другой стороны, мы можем заходить, потому что сегодня в Крыму сухопутных войск практически нет. Там транзит, перевалочная база. Все, что заходит в Крым, оно сразу заходит на [материковую] территорию Украины. В Крыму развернуты госпитали, тыловая база, ремонтно-восстановительные батальоны, которые ремонтируют технику. Все. Далее там есть войска береговой охраны, части Черноморского флота и система ПВО. Больше там войск особо нет", - рассказал эксперт.

Он уточняет, что в случае выхода украинской армии на админграницу с Крымом Генштаб должен оценить ситуацию: если мы "закрываем" Крымский мост и делаем невозможной подпитку оккупантов - возможно, будет смысл зайти на полуостров и сразу начать освободительную операцию.

Жданов также напомнил, что до 2014 года Украина демаркировала Керченский пролив, поэтому может ударить по той части Крымского моста, которая находится в линии демаркации.

"Если цепляться за каждый юридический казус - тогда то место, где Крымский мост упирается в наш берег - это наша территория", - уточнил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 16 июля советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Крымский мост ожидает судьба "вышек Бойко".

После этого депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет пригрозил "сокрушительным ударом" по Киеву, если Украина атакует Крымский мост.