Крымский мост был незаконно построен Россией в территориальных водах Украины и считается украинской территорией.
Об этом в интервью Фейгину рассказал советник главы ОП Алексей Арестович, комментируя обещание Украины, данное западным партнерам, не бить из предоставленного США и Европой вооружения по России.
На Крымский мост, объяснил Арестович, это ограничение не распространяется.
"Не бить по Российской Федерации? Так не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает. Крымский мост первой частью проходит по территориальным водам Украины. Это наша территория", - сказал он.
Арестович добавил, что с Крымским мостом "могут случиться всякие неприятности": "Это незаконное сооружение, построенное в территориальных водах Украины. Вышки Бойко были незаконно захваченны... что с ними случилось? Крымский мост ждет та же судьба".
Украина сможет бить по скоплениям оккупантов в Крыму
Ранее представитель ГУР МО Вадим Скибицкий подтвердил, что в случае поставки ракет дальностью до 300 км к HIMARS военные базы и Черноморский флот в Крыму станут для ВСУ законными целями.
В настоящее время Украина использует ракеты к HIMARS дальностью до 80 км.
ВСУ ударили по "вышкам Бойко": что известно
Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".
После этого в России пригрозили ответными ударами по "центрам принятия решений" в Киеве.
Справка УНИАН. РФ в 2014 году захватила буровые платформы "Черноморнефтегаза", так называемые "вышки Бойко". Оккупанты использовали их для наблюдения над надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.
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