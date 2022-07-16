Крымский мост первой частью проходит по территориальным водам Украины, уточнил Арестович.

Крымский мост был незаконно построен Россией в территориальных водах Украины и считается украинской территорией.

Об этом в интервью Фейгину рассказал советник главы ОП Алексей Арестович, комментируя обещание Украины, данное западным партнерам, не бить из предоставленного США и Европой вооружения по России.

На Крымский мост, объяснил Арестович, это ограничение не распространяется.

"Не бить по Российской Федерации? Так не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает. Крымский мост первой частью проходит по территориальным водам Украины. Это наша территория", - сказал он.

Арестович добавил, что с Крымским мостом "могут случиться всякие неприятности": "Это незаконное сооружение, построенное в территориальных водах Украины. Вышки Бойко были незаконно захваченны... что с ними случилось? Крымский мост ждет та же судьба".

Украина сможет бить по скоплениям оккупантов в Крыму

Ранее представитель ГУР МО Вадим Скибицкий подтвердил, что в случае поставки ракет дальностью до 300 км к HIMARS военные базы и Черноморский флот в Крыму станут для ВСУ законными целями.

В настоящее время Украина использует ракеты к HIMARS дальностью до 80 км.

ВСУ ударили по "вышкам Бойко": что известно

Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".

После этого в России пригрозили ответными ударами по "центрам принятия решений" в Киеве.

Справка УНИАН. РФ в 2014 году захватила буровые платформы "Черноморнефтегаза", так называемые "вышки Бойко". Оккупанты использовали их для наблюдения над надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.

Вас также могут заинтересовать новости: