Эксперт предполагает, что удар по мосту, вероятно, будет нанесен американскими дальнобойными ракетами.

Российские военные, вероятно, уже готовятся защищать Крымский мост от точечного удара ракетами ATACMS, которые вскоре может получить украинская армия.

Такое предположение высказал военный эксперт Олег Жданов.

Судя по словам Жданова, будущий удар ВСУ по Крымскому мосту будет уникальным.

"Никогда не было опыта боевого применения ракет ATACMS в условиях российской ПВО. Я уверен, что на полигонах это все отрабатывалось, а вот в ходе боевых действий этого еще не было. Заодно и посмотрим, чьи технологии и вооружение лучше: российское ПВО или американские ракеты ATACMS", - отметил он.

Ранее Жданов ответил, сможет ли Россия сбивать дальнобойные ракеты ATACMS.

Как сообщал УНИАН, 16 июля советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Крымский мост ждет судьба "вышек Бойко".

После этого депутат Госдумы от "крымского региона" Михаил Шеремет пригрозил "сокрушительным ударом" по Киеву, если Украина атакует Крымский мост.

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