Такие ракеты станут непосильным бременем для российских войск, считает Дэн Райс.

Армии России становится все труднее вести войну в Украине из-за эффективного использования украинцами западного вооружения. Переданные же украинским военнослужащим на вооружение дальнобойные ракеты ATACMS и вовсе станут для оккупантов непосильным бременем.

Такое мнение высказал американский ветеран боевых действий, советник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного Дэн Райс в интервью Укринформу.

По его словам большинство западного оружия – NLAW, Stinger, Javelin, HIMARS, Switchblade, высокоточные боеприпасы M777, Gray Eagle и Harpoon – оказались невероятно эффективными против армии РФ.

"Если, и, надеюсь, когда Украина получит ракеты ATACMS, России негде будет в Украине скрыть ни свои системы командования и управления, ни склады поставок, – отметил он. – Содержание армии, которая не контролирует небо и будет подвергаться обстрелам в любом месте на оккупированных территориях, вероятно, окажется для российской армии бременем, которое она не способна нести".

По мнению Райса, при этом между НАТО и Украиной должна быть договоренность, что ракеты ATACMS не будут запускаться за пределы территории Украины.

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины

Как сообщал УНИАН, представители украинской власти уже неоднократно обращались к международным партнерам, в частности Соединенным Штатам Америки, по поводу необходимости получения Украиной ракет ATACMS, которые предназначены для уничтожения определенных объектов на расстоянии до 300 километров.

Отмечалось, что даже поставка 100 ракет ATACMS в Украину в краткосрочной перспективе могла бы существенно повлиять на расклад сил. Их применение может позволить перерезать основные маршруты снабжения на очень значительном расстоянии от линии фронта.

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