Интересно посмотреть на возможности РФ, отметил военный эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о ракетах типа ATACMS с дальностью поражения целей до 300 километров для реактивных систем HIMARS, которые сейчас ждет Украина от США.

Подробнее он на них остановился, отвечая на вопрос, сможет ли Россия сбивать такие ракеты.

"Ракета типа ATACMS такая же примерно, как баллистическая ракета для комплекса "Искандер". Или как "Точка-У". И дальность ее полета за счет характеристик – 300 километров. Да, это оперативно-тактическая ракета, она будет лететь исключительно по баллистической траектории. Она имеет корректирование на разных участках кривой траектории – на начальном и на конечном, поэтому она относится к высокоточному оружию", – отметил Жданов.

По словам эксперта, ракеты такого типа точно будут пытаться сбить противоракетными комплексами, но не ПВО.

"ПВО может, но в ограниченном режиме, точно так же, как мы баллистические ракеты от "Искандера" – можем сбивать, но очень мало. На сегодняшний день опыта боевого применения ракет типа ATACMS против систем противоракетной обороны Российской Федерации нет. При этом есть комплексы ПРО в России. Я не слышал о том, что в России система ПРО построена на основе того или этого. Я знаю, что ЗРК С-300 у них в основе, но он ограниченно может работать, как противоракетный. С-400 они создавали, как противоракетный, но он в ограниченном количестве выпущен в Российской Федерации", – рассказал он.

"Поэтому будет очень интересно посмотреть на возможности, и тогда мы будем понимать, и Запад будет понимать, насколько эффективна система противоракетной обороны Российской Федерации. Посмотрим, как это будет выглядеть в действительности, в реалиях нашего времени", – добавил Жданов.

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины

Как сообщал УНИАН, представители украинской власти уже неоднократно обращались к международным партнерам, в частности Соединенным Штатам Америки, по поводу необходимости получения Украиной ракет ATACMS, которые предназначены для уничтожения определенных объектов на расстоянии до 300 километров.

Отмечалось, что даже поставка 100 ракет ATACMS в Украину в краткосрочной перспективе могла бы существенно повлиять на расклад сил. Их применение может позволить перерезать основные маршруты снабжения на очень значительном расстоянии от линии фронта.

Эксперты уверены, что новое вооружени раскроет перед Украиной небывалые возможности. ВСУ смогут поражать абсолютно все военные цели в пределах своей страны, в том числе на территории Крыма и Черного моря. Причем дополнительного оборудования для запуска ATACMS уже не потребуется.

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