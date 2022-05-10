По его данным, ракеты с большой дальностью в Беларуси уже закончились.

Россия практически не запускает по Украине ракеты с территории Беларуси, поскольку у нее закончились "Калибры" сухопутного базирования для комплексов "Искандер".

Военный эксперт Олег Жданов в интервью "РБК-Украина" объяснил, что их дальность составляет порядка 1500 километров и они способны покрыть всю территорию Украины.

"Искандер" обычной баллистической ракетой может производить пуски на расстояние до 500 километров. Поэтому из Беларуси они уже фактические никуда не достают. Насколько я знаю, буквально на днях был пуск ракеты с территории Беларуси. Видимо, какое-то подразделение "искандеровское" они там оставили", - отметил он.

По его данным, агрессор перебросил основные ракетные бригады в Белгородскую и Ростовскую области. Оттуда они обстреливают те украинские территории, на которые хватает дальности ракет.

"Калибры" остались на Черноморском флоте, поэтому на него они перебросили нагрузку на запуски ракет. Затем они подключили подводные лодки, чтобы увеличить количество запусков. А сейчас к бомбардировке Украины агрессор подключил еще стратегическую авиацию. Она обстреливает нас ракетами воздух-земля, не залетая на территорию Украины. Для этого Россия использует бомбардировщики ТУ-22М3 и ракеты "оникс", Х-59. То есть они дошли до старых советских запасов. Например, сегодня (разговор состоялся 7 мая, - ред.) Сумскую область обстреливал СУ-35 ракетами Х-59. В зависимости от типа ракеты, их дальность составляет 200-600 километров", - рассказал эксперт.

Отметим, на днях в Беларуси засняли разгрузку эшелона с большим количеством военной техники.