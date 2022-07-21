Тем временем ВСУ набирают прочности и начинают наносить существенное огневое поражение армии РФ.

Кремль спешит аннексировать оккупированные территории Украины из-за того, что качество российской армии постепенно падает.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире ТСН.

"Дело в том, что время играет против него (президента Российской Федерации Владимира Путина - УНИАН). У него постепенно качество армии падает, идет на спад. Как в технике, так в вооружении и в личном составе. Поэтому они спешат", - пояснил эксперт.

По его словам, сейчас Вооруженные силы Украины понемногу набирают прочности и начинают наносить существенное огневое поражение российской армии.

"Если раньше мы решали вопрос сдерживания Вооруженных сил Российской Федерации, то сегодня мы уже начинаем решать вопрос о нанесении огневого поражения ВС РФ", - сказал Жданов.

Также эксперт прокомментировал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об изменении "географических" задач российского вторжения в Украину.

"Для того, чтобы захватить все то, что они сегодня оккупировали временно, Лавров делает такие заявления. Они хотят "застолбить" те территории, которые они на сегодняшний день оккупировали", - подчеркнул он.

Напомним, что по данным Bloomberg, Кремль хочет аннексировать оккупированные территории Украины уже в сентябре.

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