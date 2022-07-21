Аннексия станет признаком очевидного прогресса в "операции" для россиян.

Кремль торопится провести референдумы на оккупированных территориях Украины, чтобы дать Владимиру Путину основания включить их в состав РФ уже в сентябре.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых со стратегией Кремля.

По словам трех человек, официальные лица готовятся организовать "референдумы" в оккупированных районах, и в любых других, которые войска РФ "смогут захватить в ближайшие недели".

Цель российских властей - провести референдум о присоединении к России до 15 сентября.

Проектом руководит первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко. Он занимается Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями. Кириенко регулярно посещает оккупированные территории, чтобы наблюдать за подготовкой официальных лиц к референдуму.

"Учитывая, что вооруженные силы РФ в последние месяцы изо всех сил пытаются продвигаться вперед, аннексия станет для Кремля признаком очевидного прогресса в операции для россиян. Также они хотят продемонстрировать свое нежелание обсуждать отказ от территорий в любых возможных будущих мирных переговорах", - отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "географические" задачи российского вторжения в Украину изменились.

Ранее в Белом доме заявляли, что Российская Федерация планирует аннексировать оккупированные украинские территории.

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