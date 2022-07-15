Марк Арнольд отметил, что Россия угрожает безопасности странам НАТО.

Российская Федерация угрожает безопасности странам Североатлантического альянса. Следующими целями для Москвы могут стать Латвия, Литва и Эстония.

Об этом рассказал американский бригадный генерал в отставке, ветеран Ирака и Афганистана Марк Арнольд в интервью РБК-Украина.

По его мнению, агрессия РФ против этих стран начнется медленно - из кибератак, политического вмешательства с помощью информационных операций и попыток разжечь гражданские войны. При этом генерал считает, что потом Россия может попробовать аннексировать территории Грузии, Литве, Латвии и Эстонии.

"НАТО может избежать этого, продолжая изолировать Россию, поддерживая демократические системы НАТО и укрепляя свои традиционные военные средства сдерживания", - отметил Арнольд.

Как ранее сообщал УНИАН, 29 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в следующем году под обстрелами России может оказаться не только Украина, но и несколько других государств–членов Альянса

2 июля военный эксперт Олег Жданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин будет провоцировать НАТО, чтобы поднять себя на мировом уровне.

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