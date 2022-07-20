Глава МИД Украины призывает всех партнеров усилить санкции против РФ и ускорить поставки оружия Украине.

На пятом месяце полномасштабного вторжения России в Украину министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сегодня заявил, что "географические" задачи российского вторжения в Украину изменились.

По словам Лаврова, теперь это не только созданные Россией террористические группировки "ДНР" и "ЛНР" в пределах Донецкой и Луганской областей Украины, но и "ряд других территорий". Об этом сообщает ВВС.

Лавров пригрозил, что если страны Запада продолжат поставлять Украине дальнобойное оружие, то географические задачи российских военных будут расширяться.

По его словам, Россия не может допустить, чтобы "на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский", находилось оружие, которое представляет угрозу "нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, те, которые хотят определить свое будущее самостоятельно".

Украина уже отреагировала на заявление главі МИД страны-агрессора.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что заявление российского министра Сергея Лаврова о желании России захватить больше украинских территорий свидетельствует о том, что Россия хочет крови, а не переговоров.

Об этом глава МИД Украины сообщил в микроблоге Twitter.

"Признание министра иностранных дел РФ в мечтах захватить больше украинской земли доказывают: Россия отвергает дипломатию и сосредоточена на войне и терроре. Русские хотят крови, а не переговоров. Призываю всех партнеров усилить санкции против РФ и ускорить поставки оружия Украине", - подчеркнул Кулеба.

Война в Украине и заявление Лаврова:

20 июля 2022 года Лавров утверждал, что украинцев "заставляют" все рискованнее применять западное оружие против РФ.

По словам Лаврова, Запад накачиваюет украинское государство оружием и "заставляет" его применять.

"Их (украинцев - ред.) буквально удерживают от любых конструктивных шагов, буквально не просто накачивают оружием, а заставляют это оружие использовать все более рискованно, то, что сидят там иностранные инструкторы и специалисты, обслуживающие все эти системы HIMARS" - заявил Лавров.

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