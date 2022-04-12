По его словам, мы все еще зависим от поставок, от наших партнеров.

Украина пока не получает столько оружия, сколько необходимо, чтобы деблокировать Мариуполь и побыстрее закончить эту войну.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеообращения по итогам 47-го дня войны.

"Ключевая же задача как сегодня, так и каждый день в это время – это конкретные оборонительные меры. Это конкретное усиление наших возможностей отражать любые атаки российских войск. Уверен, люди это тоже видят. Как видят и то, что военно-технические возможности врага все еще весьма высоки. Так, украинцы несравненно смелее. Наши Вооруженные силы бьют оккупантов недоступной для российских военных мудростью и продуманной тактикой. Но если говорить о необходимом оружии, мы все еще зависим от снабжения, от наших партнеров. К сожалению, мы не получаем столько, сколько необходимо, чтобы быстрее закончить эту войну. Чтобы полностью уничтожить врага на нашей земле. И чтобы выполнить те задачи, которые для каждого нашего человека очевидны. В частности, чтобы деблокировать Мариуполь", - сказал глава государства.

По его словам, если бы мы получили самолеты и достаточное количество тяжелой бронетехники, необходимую артиллерию, мы бы могли это сделать.

"Но все еще приходится об этом договариваться. Все еще приходится убеждать. Все еще приходится выжимать необходимые решения. Уверен, что мы получим почти все, в чем нуждаемся. Но теряется не только время. Теряются жизни украинцев. Жизни, которые уже не вернуть. И это - ответственность и тех, кто до сих пор держит необходимое Украине оружие на складах. Ответственность, которая навсегда останется в истории. Как останется в истории и наша благодарность. Благодарность тем государствам и тем политикам, которые реально помогли. Которые не медлили. Не торговались, когда от помощи зависела жизнь", - подчеркнул президент.

Напомним, у Зеленского назвали условие, при котором Украина сможет отбиться от России.

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