11 апреля российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в Мариуполе ядовитое вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА.

Со стороны оккупантов прозвучало заявление, свидетельствующее о подготовке ими нового этапа террора против Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеообращения по итогам 47-го дня войны.

"Сегодня же со стороны оккупантов прозвучало новое заявление, которое свидетельствует о подготовке ими нового этапа террора против Украины и наших защитников. Один из рупоров оккупантов заявил о том, что они могут применить химическое оружие против защитников Мариуполя. Рассматриваем это максимально серьезно. Хочу напомнить мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными уже обсуждалось. И уже к тому времени это означало, что нужно реагировать на российскую агрессию значительно жестче и быстрее", - сказал глава государства.

Он отметил, что сейчас Европейский Союз начал обсуждать шестой санкционный пакет против России.

"Время сделать этот пакет таким, чтобы даже слова об оружии массового поражения с российской стороны больше не прозвучало. Нефтяное эмбарго против России обязательно. Любой новый санкционный пакет против России, в котором не будет нефти, будет воспринят в Москве с улыбкой", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА.

У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром. Последствия использования неизвестного вещества уточняются.

В то же время комментируя это сообщение "Азова", приближенный к Минобороны источник заявил, что "вероятность использования рашистами химического оружия очень высока".

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