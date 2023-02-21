По его словам, на пугание российского диктатора не стоит обращать внимание.

Сегодняшнее послание президента РФ Владимира Путина свидетельствует об агонии режима государства-оккупанта.

Такое мнение высказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона. По его словам, худшего публичного выступления у Путина еще не было.

"Это было худшее выступление президента России за все 20 лет. Если вы посмотрите на лица, которые были в зале, если посмотрите, какова была реакция на те процессы, на которых подчеркивал Путин. Даже Медведев хлопал уже не с такой ловкостью", - сказал Данилов.

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По его словам, Россия рассматривает новый план и уже не посягают на всю Украину. Путин в своей речи упомянул только о Донецкой и Луганской областях. Хоть это и не свидетельствует о том, что цели диктатора изменились, в РФ уже подсознательно "уменьшают для себя все свои желания".

"Сейчас у них цель "план Б" – подписание любых переговорных позиций с нашей страной, чтобы мы уступили часть наших земель в обмен на якобы мир. Это является для нас совершенно недопустимым... кроме того они сегодня еще раз пугали весь мир своей дряблой ядерной "дубинкой", что они будут проводить в ближайшее время обучение и тому подобное. На это вообще не надо обращать внимание, потому что это – агония путинского фашистского режима", - сказал Данилов.

О чем Путин говорил в своей речи

21 февраля - накануне годовщины вторжения в Украину, выступил с посланием к Федеральному Собранию. Российские СМИ утверждали, что во время своего выступления глава Кремля якобы "планирует озвучить свою собственную оценку событиям, происходящим на войне в Украине и мире".

Вместо этого российский президент традиционно начал манипулировать историей, рассказывал о мнимых успехах отечественной экономики и обвинял во всех грехах Запад.

Кроме того, Путин заявил о приостановлении участия РФ в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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