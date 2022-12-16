По мнению Касьянова, есть два варианта, при которых Путин потеряет президентское кресло.

Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов считает, что политическое влияние президента Российской Федерации Владимира Путина существенно уменьшилось. По его мнению, из-за этого российский диктатор непременно потеряет власть в течение максимум следующих полутора лет.

Как рассказал Касьянов в интервью BILD, Путин сможет удерживать президентское кресло максимум до марта 2024 года, когда в РФ состоятся выборы. Однако есть и другой вариант, когда Путин сложит полномочия уже через полгода.

По словам экс-главы правительства России, Путин может покинуть свой пост еще до завершения президентского срока. Это может произойти, если Россия потерпит поражение в войне против Украины. Тогда его пост будет занимать премьер-министр РФ, который по закону будет обязан провести внеочередные президентских выборы в течение трех месяцев. В то же время Касьянов убежден, что в таком случае Путин заранее назначит на пост премьера "нужного" человека.

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Другой вариант – автоматический уход Путина от власти после завершения его президентского срока в 2024 году. Экс-премьер считает, что это обязательно произойдет, потому что действующий режим в РФ уже разрушается изнутри. В перспективе он не будет жизнеспособным.

"Эта ситуация неизбежна. Режим расползается, уже расплывается. Люди мечтают – вся вертикаль, особенно московская, федеральная вертикаль – они мечтают о том, чтобы как можно быстрее это все расползлось, и они разбежались по углам, укрылись от возможного возмездия каждому из них. Поэтому судьба режима решена заранее – это вопрос времени: это будет через полгода, через год или через полтора", – сказал Касьянов.

Судьба Путина: что ждет президента РФ

Бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев считает, что президента Российской Федерации Владимира Путина свои убьют раньше, чем он попадет в Гаагу на трибунал из-за широкомасштабной агрессии против Украины.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что окружение Путина активно готовится к смене режима и организует для себя "запасные аэродромы" в странах Латинской Америки. Они понимают, что после убийства или отстранения Путина вряд ли смогут договориться с Западом о сосуществовании. Жданов подчеркнул, что для российских элит и силовиков устранение Путина – это билет в новую жизнь.

Ранее стало известно, что Кремль готовит секретный план по эвакуации российского диктатора Владимира Путина в Латинскую Америку в случае поражения России в войне против Украины. Проект носит название "Ковчег Ноя", и его готовят с весны текущего года.

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