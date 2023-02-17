Путинский режим стремительно слабеет, отметил эксперт.

Уже в текущем году может начать воплощаться в жизнь один из сценариев, в результате которого в России власть потеряет президент Владимир Путин.

Пока режим Путина крепок, но он очень быстро становится все более слабым, рассказал в эфире УНИАН бывший спичрайтер лидера россиян - политтехнолог Аббас Галлямов. "Он (путинский режим - Ред.) может пасть, на самом деле, даже не дожидаясь победы Украины (в войне с Россией - Ред.). Теоретически - это тоже не исключено… он пока крепок, не настолько он слаб… но он стремительно слабеет", - заявил эксперт.

По его словам, в принципе, в том или ином виде трансформация режима не исключена. "Будет ли это революция, народное восстание, будет ли это… транзит, который Путин сам затеет, передав власть приемнику… Варианты есть разные. Ну, в принципе, любой из этих сценариев… теоретически… может начать реализовываться уже в этом году", - сказал Галлямов.

Война Путина с Украиной и серьезные последствия для российских власти - что стоит знать

Российский публицист и политолог Андрей Пионтковский говорил, что в ночь на 11 января в бункере Владимира Путина министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов сделали мини-переворот.

По его словам, тогда лидера россиян заставили отстранить генерала Сергея Суровикина от руководства оккупантами в Украине и вернуть Герасимова к руководству всеми военными действиями.

Эксперт утверждал, что президент России впервые за 23 года потерпел очень тяжелые аппаратные поражения.

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