Точное число жертв и раненых до окончания войны назвать невозможно.

На данный момент назвать точное количество жертв войны России против Украины невозможно. Однако РФ несет гораздо большие потери среди военных, чем наша страна. Об этом в интервью Elmundo рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Я не могу говорить о конкретных цифрах", - ответил президент на вопрос о том, каково реальное число погибших от российского вторжения. "Могу сказать, что у России гораздо больше потерь", - сообщил Зеленский.

Что касается потерь среди мирного населения, то на данный момент назвать точную цифру невозможно.

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"Мы не знаем, верна ли информация, которую они (Россия - УНИАН) дают. До конца войны мы не узнаем, что произошло. Сколько человек похоронено в Мариуполе? Извините за такие слова, но это факт. Мы не знаем. Ни в селах Донбасса. Во всех местах, где есть Россия, мы слепы. Но мы уже видели, что они сделали, например, когда мы освобождали Киев. Буча, Ирпень, Бородянка... До сих пор мы находим могилы", - сказал Владимир Зеленский.

"Вопрос не только в том, сколько у нас смертей, но и в том, сколько жизней нам удалось защитить. Меня интересует именно эта цифра", - резюмировал президент.

Потери РФ в Украине - последние новости

С начала полномасштабного вторжения на поле боя уже уничтожено более 228 тыс. оккупантов.

Военный эксперт Владислав Селезнев утверждает, что соотношение потерь артиллерии между украинской армией и российскими оккупантами составляет 1:4.

Только за минувшие сутки силы обороны Украины уничтожили шесть сосредоточений противника, три склада боеприпасов и много артиллерии.

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