Авиация сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и один - по ЗРК врага.

За минувшие сутки силы обороны Украины мощно ударили по врагу, уничтожив шесть сосредоточений противника, три склада боеприпасов и кучу артиллерии.

Как сообщается в сводке Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск, военных и гражданских инфраструктурных объектах Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

"В частности, в результате ракетного удара крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-К" по школе в Сергеевке Донецкой области – 2 гражданских погибли и 6 ранены, школа полностью разрушена. В результате обстрела российскими оккупантами жилого дома в Антоновке Херсонской области получила ранения семья с ребенком. В целом, повреждено около 30 гражданских жилых домов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

В то же время авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и один - по зенитно-ракетному комплексу врага.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, три склада боеприпасов, 24 артиллерийских средства на огневых позициях и станцию РЭБ противника.

Ситуация на фронте-что происходит сейчас

Украинское контрнаступление началось в начале июня, и с тех пор украинские войска продвигаются, возможно, медленнее, чем ожидалось, но довольно уверенно.

В частности, по данным Генштаба, Силы обороны Украины за предыдущие сутки имеют успехи на флангах возле Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах. Также украинские защитники перехватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении и ведут наступательные действия широким фронтом.

По последним данным, общие боевые потери россиян с 24 февраля 2022 года составляют около 228 тыс. 340 человек.

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