Зеленский подчеркнул, что каждый пройденный километр стоит жизней, а люди – самое большое богатство Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское контрнаступление продвигается медленными темпами, поскольку Украина не хочет напрасно рисковать жизнями военных.

В интервью испанскому изданию El Mundo он также отметил, что на замедление украинского контрнаступления повлияла погода, а также медленные темпы передачи оружия союзниками

В частности, отвечая на вопрос о том, требовали ли от Украины союзники значительных результатов в контрнаступлении перед Вильнюсским саммитом, Зеленский подчеркнул, что каждый пройденный километр стоит жизней, а люди – самое большое богатство Украины.

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"Что значит добиться значительных результатов? Если поля заминированы, мы не можем отправить наших солдат умирать. В реальной жизни, к сожалению, цена очень высока и жизни наших военных очень дороги. Люди - это не ресурс, как для России, а наше самое большое богатство", - заявил Зеленский.

Он отметил, что самое главное, что люди мотивированы и настроены на победу, и Украине просто нужно время.

"Хотя иногда и время не с нами. У нас были проливные дожди, которые замедлили продвижение. Партнеры поставляют оружие медленнее, чем ожидалось", - подчеркнул Зеленский, отметив, что украинской армии важно иметь все оружие "до того, как мы начнем".

При этом, как отметил президент Украины, Украине уже пришлось прекратить наступление, потому что артиллерия прибыла слишком поздно.

В то же время президент подчеркнул, что главным двигателем контрнаступления являются люди.

"Предпочитаю ли я, чтобы оно длилось два месяца и чтобы погибли тысячи людей, или чтобы оно длолась четыре месяца и чтобы умерло меньше людей? Человеческая жизнь важнее всего", - подчеркнул Зеленский.

Украинское контрнаступление - что известно

Украинские Силы обороны начали контрнаступление с начала июня. Вначале они продвигались достаточно быстрыми темпами и успели освободить несколько населенных пунктов, но затем их продвижение замедлилось.

Как отмечали некоторые эксперты, не в последнюю очередь это произошло потому, что российские оокупанционные войска очень хорошо подготовились к обороне.

В западных СМИ начали появляться материалы на тему неоправданных ожиданий от украинской операции по освобождению своих территорий, захваченных Россией.

В то же время украинское военное и политическое руководство неоднократно заявляло, что контрнаступление ВСУ идет в соответствии с планом.

Также союзники Украины отмечали, что не обеспокоены тем, что контрнаступление Украины длится слишком долго и якобы не демонстрирует достаточного прогресса, а также продолжат поддержку Украины.

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