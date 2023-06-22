Однако официальные лица сохраняют оптимизм в отношении следующих шагов.

Ранние этапы контрнаступления Вооруженных сил Украины имеют меньший успех, а российские оккупанты показывают большую компетентность, чем ожидалось Западом.

Об этом CNN заявили двое западных чиновников и высокопоставленный военный чиновник США. Один из них сказал, что новая операция ВСУ "не оправдывает ожиданий ни на одном фронте".

По оценкам Запада, линии обороны захватчиков оказались хорошо укрепленными, а потому Силам обороны Украины трудно их прорвать. Кроме того, войска РФ преуспели в уничтожении бронетехники противника ракетными обстрелами, минами и эффективнее развернули воздушные силы. Еще одной проблемой стала неблагоприятная погода.

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Несмотря на такую негативную оценку, официальные лица отметили, что контрнаступление все еще на начальной стадии. В связи с этим Штаты и их союзники "остаются оптимистами" относительно того, что украинские силы смогут со временем достичь территориальных достижений. На Западе будут ждать по крайней мере до июля для более полной оценки прогресса контрнаступления, которое постепенно началось в течение последних нескольких недель.

По словам источников, украинские силы приспособились к российской тактике и обороне, включая проведение более наземных операций. Кроме того, ВСУ достигли больших успехов в наведении и сбивании российских самолетов. В то же время обе стороны несут большие потери.

Контрнаступление ВСУ

На фронте продолжается контрнаступление украинских сил. Сейчас им удалось освободить от оккупантов 8 населенных пунктов.

При этом западные аналитики и украинские военные предупреждают, что контрнаступательная операция не будет легкой, поскольку российские оккупанты подготовились к обороне.

Министр обороны Алексей Данилов сообщал, что контрнаступление идет по плану. О деталях знает ограниченный круг лиц.

По последним данным общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили около 222 тыс. 650 человек.

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