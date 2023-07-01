Марк Милли подчеркнул, что не обеспокоен тем, что контрнаступление Украины длится слишком долго и якобы не демонстрирует достаточного прогресса.

Наступление украинских военных происходит медленнее, чем прогнозировалось. Впрочем, в этом нет ничего удивительного.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время разговора в Национальном пресс-клубе США, пишет Голос Америки.

Он отметил, что не обеспокоен тем, что контрнаступление Украины продолжается слишком долго и якобы не демонстрирует достаточного прогресса.

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"Война на бумаге и настоящая война отличаются. На реальной войне гибнут настоящие люди. Настоящие люди на передовой, настоящие люди в боевых машинах, настоящие тела разрываются от взрывов. Итак, когда компьютер говорит вам, что вы будете продвигаться с такой-то скоростью, возможно, настоящая война может немного замедлить это", - подчеркнул Милли.

Он добавил, что его совсем не удивляет то, что "наступление происходит медленнее, чем люди прогнозировали".

"Я говорил, что это наступление, которое продолжается, кстати, оно продвигается неуклонно, целенаправленно, прокладывая себе путь через очень сложные минные поля и тому подобное. 500 метров в день, тысяча, две тысячи метров в день и т. д. Медленный прогресс, но очень целенаправленный. Это происходит. Но происходит ли это медленнее, чем могли предсказать компьютеры или люди? Да. Я говорил, это займет, 6-8-10 недель, это будет очень сложно, долго, и это будет очень, очень кроваво, и ни у кого не должно быть никаких иллюзий по этому поводу. Украина борется за свою жизнь", - заявил Милли.

Американский генерал также отметил, что украинцы воюют против страны с населением в 140 миллионов человек, девятью часовыми поясами, которая имеет большую армию и значительные запасы боеприпасов.

По словам Милли, США оказывают Украине столько помощи, сколько возможно, "но в конце концов украинские военные наступают через минные поля и в окопы. И это буквально борьба за жизнь. Так что да, это идет немного медленно, но это часть сути войны".

Контрнаступление Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее в западных СМИ начали появляться материалы на тему неоправданных ожиданий от украинской операции по освобождению своих территорий, захваченных Россией. Впрочем, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, пока ни от одной страны-партнера Украина не получали сигналы о том, что если контрнаступление не оправдает ожиданий, помощь будет прекращена.

О том, что контрнаступление идет "медленнее, чем хотелось бы", заявил и президент Украины Владимир Зеленский. В то же время он выразил уверенность в успехе действий украинских военных.

В свою очередь, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркивали, что контрнаступление ВСУ идет в соответствии с планом. 30 июня Залужный выразил возмущение заявлениями некоторых лиц с завышенными ожиданиями от контрнаступления украинской армии и просящих быстрых результатов. Он также подчеркнул, что ВСУ срочно нуждаются в западных истребителях F-16.

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