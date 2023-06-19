По его словам, о планах Вооруженных сил знает ограниченный круг лиц.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что контрнаступление украинских воинов идет по плану. О деталях знает ограниченный круг лиц.

Об этом Данилов заявил во время телемарафона. По его словам, интерес к контрнаступлению со стороны общества был колоссальным. Все ожидали, что он начнется внезапно на всех направлениях.

"Все идет по плану, который был утвержден и разработан. Отклонений от плана нет. Что это за план - знает ограниченный круг лиц", - отметил Данилов.

Он призвал не надеяться, что успехи будут за день-два-три. Ведь существует тактика и стратегия.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что операция по деоккупации территории Украины продолжается согласно плану.

По его словам, противник пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны Украины. Для этого он развернул систему фортификационных укреплений с плотными минированиями местности и большим количеством резервов.

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