Главнокомандующий ВСУ распространил видео с совещания в группировках войск, участвующих в "горячих" районах.

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный заявил, что операция по деоккупации территории Украины продолжается согласно плану.

Об этом говорится в Telegram Главнокомандующего, где распространено также видео с совещания с участием Залужного в одной из группировок наших войск.

"Вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, которые выполняют самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои", - отметил Залужный.

По его словам, противник пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны Украины. Для этого он развернул систему фортификационных укреплений с плотными минированиями местности и большим количеством резервов.

"Несмотря на яростное сопротивление оккупантов, наши воины делают все возможное для освобождения украинской территории. Операция продолжается согласно плану. Спасибо каждому, кто приближает победу", - написал Залужный.

На видео также видно командующего ОСУВ "Таврия" Тарнавского.

Что предшествовало

Как известно, недавно прокремлевские пропагандисты распространяли фейк о якобы гибель Главнокомандующего ВСУ Залужного.

Однако эта чушь была быстро опровергнута - 25 мая появилось свежее видео с Залужным.

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