Украинские военные отбили атаку оккупантов на Лисичанский желатиновый завод, о захвате которого преждевременно отчитались в РФ.

Российские войска продолжают попытки окружить Лисичанск, ведя наступательные действия к югу и юго-западу от города.

Об этом сообщаетамериканский Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские оккупанты вели артиллерийский огонь и наносили авиаудары вдоль трассы Бахмут-Лисичанск, но полностью перекрыть дорогу им не удалось из-за украинского сопротивления.

Также россияне закрепили свои позиции в северо-западной и юго-восточной частях Лисичанского НПЗ, продолжая осуществлять попытки его штурма.

Тем временем, украинские военные отбили атаку оккупантов на Лисичанский желатиновый завод, о захвате которого преждевременно отчиталось Минобороны РФ.

Также российские войска активизировали боевые действия в районе Лимана и обстреляли Северск, вероятно, пытаясь перерезать украинские логистические маршруты в Лисичанск. Оккупанты атаковали Тополевку, северную часть Волчеяровки и Малорязанцево, перекрывая украинские коммуникации вдоль дороги Тополевка-Лисичанск.

Как сообщал УНИАН, ранее в ISW сообщали, что украинские войска сохранят свою оборону вокруг Лисичанска и продолжат изнурять российские войска, которые столкнутся с проблемами, пытаясь окружить город.

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