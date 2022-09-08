Сейчас 24 таможенника, среди которых и служащие руководящего уровня, уже отстранены от занимаемых должностей.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "сотрудничество" украинских таможенников с контрабандистами из санкционных списков.

Об этом президент заявил в вечернем видеообращении.

"Сегодня же важная операция проведена Службой безопасности Украины - относительно деятельности некоторых подсанкционных лиц на территории нашего государства. Я неоднократно подчеркивал: контрабандистам и криминальным сетям в Украине места не будет. Похоже, кое-кто из них не понял. Что ж, поймут", - подчеркнул он.

Видео дня

Зеленский отметил, что должностные лица таможни, которые помогали контрабандистам, в том числе и среди руководителей, отстранены и получат "законный ответ на все свои незаконные действия".

"А относительно тех из подсанкционных лиц, у кого еще и обнаружено иностранное гражданство, в частности российское и румынское, то, на основании предложения СБУ и согласно нормам действующего законодательства, принял решение о прекращении украинского гражданства этих лиц", - сказал глава государства.

Как сообщила ранее СБУ, правоохранители провели спецоперацию, во время которой было прекращено незаконное "сотрудничество" должностных лиц таможенных органов с гражданами, которые вошли в санкционный список контрабандистов.

СБУ установила, что 3 человека из этого списка имеют российское гражданство, а одно лицо – румынское.

"Большинство подсанкционных фигурантов стремились обойти ограничения, продолжили противоправную деятельность через аффилированные структуры и пытались сохранить влияние на должностных лиц", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что у нескольких подсанкционных лиц проведено 23 обыска, в результате которых обнаружено оружие, боевые припасы и взрывчатые вещества.

Сейчас 24 таможенника, среди которых и служащие руководящего уровня, уже отстранены от занимаемых должностей.

Напомним, также Зеленский рассмотрит петицию о запрете предоставления гражданства Невзорову.

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