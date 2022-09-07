К концу сентября из украинских портов может быть экспортировано не менее 3 млн тонн агропродукции, значительная часть – в беднейшие и наиболее нуждающиеся страны.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что "зерновым коридором" из Украины уже вышло 102 судна в Азию, Африку и Европу.

Об этом президент заявил в вечернем видеообращении.

"Продолжается реализация зерновой экспортной инициативы, которая является весомым инструментом и для нашей экономики, и для всех партнеров нашего государства. Украинское продовольствие было экспортировано на три континента. В Африку, в Азию и в Европу. Если подробно, то 54 судна уже отправлены в Азию, 16 судов уже отправлены в Африку, 32 судна – в Европу, и часть из этого объема, кстати, опять-таки направляется потом в азиатские и африканские страны", - рассказал он.

Видео дня

Зеленский отметил, что сегодня в России прозвучала очередная "откровенно лживое заявление", что якобы абсолютное большинство украинского зерна экспортируется именно в европейские страны.

"Что ж, правдивые слова уже давно в России на официальном уровне не звучат, и это никого не удивляет. До конца этого месяца из наших морских портов может быть экспортирован объем в не менее 3 миллионов тонн агропродукции. И значительная часть - именно для самых бедных и самых нездоровых стран. В частности, доставлен первый груз в Эфиопию. Маршрут был непростой: сначала морем, потом грузовиками. Но сотни тысяч эфиопов реально спасены от голода", - сообщил глава государства.

Он подчеркнул, что, возможно, Россию это не устраивает, и она не хочет этого замечать, однако "мира именно это нужно - нужно спасать страны на разных континентах от хаоса, нужно спасать людей от голода".

"В отличие от России мы не делаем расистского разделения мира на тех, кто заслуживает безопасность, и кто якобы не заслуживает, на тех, кто заслуживает жить без голода, и на тех, кто якобы не заслуживает. Мы поддерживаем всех людей, все страны. И те, которые нам помогают, и те, которые пока воздерживаются от помощи. И те, которые более стабильны, и те, которые менее стабильны. Еще раз подчеркиваю: Украина была, есть и будет гарантом мировой продовольственной безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Европарламенте хотят присудить народу Украины и Зеленскому премию имени Сахарова "За свободу мысли".

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