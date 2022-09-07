Украина начала в Нью-Йорке глобальную кампанию продвижения своего экономического потенциала, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность экономических усилий в противостоянии российскому террору.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении, распространенном в Telegram.

"Противостояние российскому террору и защите нашего государства происходят на разных уровнях. Оборона идет наряду с дипломатическими усилиями, информационной работой и обязательно – экономикой. Сохранение и создание новых рабочих мест в Украине, привлечение инвестиций и бизнес-проектов, расширения логистических возможностей, защита наших потребностей в финансовой помощи – все это абсолютно необходимо. И необходимо сейчас - когда война еще продолжается", - заявил он.

Видео дня

Зеленский отметил, что принял сегодня участие в ряде важных экономических мероприятий в Нью-Йорке – там находится наша правительственная делегация во главе с первым вице-премьер-министром Юлией Свириденко.

"Одна из самых известных бирж мира, Нью-Йоркская фондовая биржа, это одно из лучших мест для привлечения экономического внимания мира к Украине. И сегодня на бирже был украинский день. И этот украинский день начал глобальную кампанию продвижения нашего экономического потенциала. Мы сделаем все, чтобы ведущие мировые бизнесы работали с Украиной и в Украине", - сказал президент.

По его словам, ключевой вызов при этом – безопасность, но Украина постоянно совершенствует возможности реагировать на него.

Напомним, у Зеленского советуют россиянам предстоит масштабное организованное отступление.

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