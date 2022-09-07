У мира должны быть соответствующие средства, чтобы поставить Россию в условия, когда государство-террорист будет вынуждено прекратить террор, заявил президент.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Международное агентство по атомной энергии должно вынудить Россию к демилитаризации территории Запорожской АЭС и возвращению ее под контроль Украины.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении, комментируя обнародованный отчет МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС.

"Миссия, которая побывала на Запорожской атомной станции, представила документальный итог своей работы. В отчете отмечается присутствие российской военной техники на территории АЭС, акцентируя давление на наших атомщиков и есть четкие ссылки на российскую военную оккупацию. Это хорошо", - отметил он.

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В то же время президент акцентировал на предложении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси создать зону защиты на станции.

"Надо смотреть на конкретное содержание такого инструмента: что именно может быть защитой? Если смысл этого предложения состоит в демилитаризации территории АЭС – а это логично, потому что именно российское военное присутствие поставило Запорожскую станцию на грань радиационной катастрофы, – то мы можем поддержать такую демилитаризованную зону защиты.... Я считаю, что мир не просто заслуживает, а нуждается в том, чтобы представители МАГАТЭ вынудили Россию к демилитаризации территории АЭС и возвращению полного контроля Украине", - сказал Зеленский.

Он отметил, что современные международные организации требуют значительно более широкого мандата на свои действия.

"Если Россия поставила мир на грань радиационной катастрофы, значит, у мира должны быть соответствующие средства, чтобы поставить Россию в условия, когда государство-террорист будет вынуждено прекратить террор", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, в Укргидрометцентре смоделировали новый прогноз перемещения радиации в случае аварии на ЗАЭС.

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