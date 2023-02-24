Он отмечает, что Украина морально готова к этому и готовится к военным шагам.

Президент Украины Владимир Зеленский относительно возможности возвращения Крыма в этом году подчеркивает, что "все зависит от нас", Украина технически готовится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости". Его спросили, каковы шансы на то, что в этом году Крым может быть возвращен физически, и какие власти видят пути для реинтеграции оккупированных с 2014 года территорий.

"Каждый человек в Украине очень хочет, чтобы каждый следующий шаг был решающим, последним, победным", - сказал Зеленский.

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В то же время он подчеркнул, что эмоций и желаний в этом вопросе – мало. "Надо работать. И поэтому, отвечая на вопрос о сроках и шагах, я могу вам сказать только одно: все зависит от нас. От нас всех это зависит. Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально, мы готовимся технически: оружием, усилением, формированием бригад, формирование бригад наступления – разной категории и разного характера", - отметил президент.

Кроме того, добавил он, украинские военнослужащие проходят обучение в Украине и за рубежом, ведь предоставленная международными партнерами оружие – "иного образца и мы должны быть готовы".

"А дальше будут соответствующие справедливые деоккупационные шаги. И дай Бог нам, чтобы они были удачными", - сказал глава государства.

Что происходит в Крыму

Россия захватила Крым в 2014 году, с тех пор Москва превратила украинский полуостров в сплошную военную базу.

24 февраля 2022 года переброшенные в Крым войска РФ участвовали в наступлении на материковый юг Украины. А Черноморский флот РФ регулярно бьет ракетами по украинским городам. Разведка продолжает фиксировать пополнение крымской группировки врага.

В то же время украинские военные уверены, что вернут полуостров уже в этом году. Вчера на радио в Крыму крутили обращение главы украинской разведки Кирилла Буданова, в котором он предупреждал, что Крым, Донбасс и весь юг Украины навсегда вернутся домой.

По данным украинской разведки, в Крыму морально готовятся к деоккупации полуострова. Также в ГУР сообщали, что крымчане активно информируют их о том, что происходит в Крыму. На днях недалеко от Симферополя неизвестные взорвали железную дорогу.

Украина исключает, что пойдет на любые территориальные уступки России по Крыму, поскольку полуостров будет служить удобным плацдармом для будущих волн агрессии РФ. По мнению главы военной разведки Кирилла Буданова, Украина вернет Крым комбинированным путем - силой и дипломатией.

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