Президент Украины напомнил, что с его стороны была просьба о переговорах ранее, чтобы не допустить войны, но тогда никто этого не смог сделать.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президентом России Владимиром Путиным нет уже о чем говорить.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости", отвечая на вопрос о возможности переговоров с российским диктатором в Турции.

Зеленский отметил, что с его стороны была просьба о переговорах с Путиным, чтобы не допустить войны, но тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог этого сделать.

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"И не только он. Он мощный. А сейчас он считает, что может", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что сейчас уже Украина не может идти на такие переговоры.

"Сейчас мы не можем. Это не тот уже человек (Путин - УНИАН), там не с кем говорить", - отметил Зеленский.

По его словам, он благодарен президенту Эрдогану за зерновую инициативу и защитников "Азовстали", которые сейчас находятся в Турции.

Что Зеленский еще говорил о переговорах с РФ

В пятницу, 24 февраля, проходит пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского "Февраль. Год несокрушимости".

Во время общения с журналистами президент сделал ряд важных заявлений, в частности о переговорах с агрессором. Зеленский заявил, что теоретически не думает о переговорах с Россией по прекращению войны. Впрочем, он хочет привлечь к формуле мира страны Латинской Америки, Африки, а также Индию и Китай.

Кроме того, Зеленский назвал, при каких условиях Украина может сказать России, в каком формате "будем дипломатично ставить точку". По его словам, Россия должна выйти с территории Украины, прекратить наносить удары по ее территории и убивать гражданское население.

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