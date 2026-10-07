В Киеве среди домов обнаружили неразорвавшуюся баллистическую ракету РФ (фото)

На месте происшествия работают саперы полиции и подразделения ГСЧС.

В Киеве в Дарницком районе среди жилых домов нашли неразорвавшуюся баллистическую ракету, которую российская армия этой ночью запустила по столице. Об этом сообщили в полиции Киева.

"В настоящее время на месте происшествия работают взрывотехники столичной полиции и подразделения ГСЧС. Специалисты извлекут боевую часть и впоследствии транспортируют её для дальнейшего обезвреживания в условиях полигона", – говорится в сообщении.

Как отмечается, доступ горожан к указанной территории ограничен.

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"Просим не приближаться к месту проведения работ, а также в случае обнаружения других подозрительных предметов немедленно сообщать по спецлиниям 101 или 102", – обратились правоохранители к жителям.

Атака на Киев 7 октября

Как сообщал УНИАН, в среду РФ нанесла массированный удар по Украине. По Киеву ракеты летели двумя волнами. Во время первой волны в Оболонском районе произошло попадание на территории нежилой застройки, в Подольском – в склады, в Дарницком районе загорелись обломки на открытой территории, а в Шевченковском ракета попала на территорию нежилой застройки.

Во время второй волны, уже под утро, враг нанес баллистический удар по гаражному кооперативу в Дарницком районе. Во время тушения пожара спасли двух человек. Однако двое погибли.

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