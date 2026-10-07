Война продлится в 2027 году: Всемирный банк резко ухудшил прогноз для экономики Украины

На 2028 год банк прогнозирует ускорение роста ВВП до 3%.

Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста экономики Украины на следующий год. Ожидается, что ВВП вырастет лишь на 1,5% в 2027 году против 4% в предыдущем прогнозе, говорится в отчете Всемирного банка "Экономический обзор Европы и Центральной Азии".

Причиной ухудшения прогноза стало, в частности, усиление атак на критическую инфраструктуру и новое предположение Всемирного банка о том, что активные боевые действия будут продолжаться в течение всего 2027 года. Ранее Банк предполагал, что война завершится до конца 2026 года.

В 2026 году экономика Украины, по оценке Всемирного банка, вырастет лишь на 1,2% – это будет самый низкий темп за четыре года. На 2027 год прогнозируется несколько более быстрый рост – 1,5%, однако восстановление будет значительно слабее, чем ожидалось ранее. При этом на 2028 год Всемирный банк пока прогнозирует ускорение роста ВВП до 3%.

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Среди факторов, сдерживающих экономический рост, Банк называет дефицит рабочей силы и высокие затраты на энергию. Дополнительное давление создают повреждения производственных мощностей, портов, складов и транспортной инфраструктуры. Из-за этого сокращаются возможности для экспорта. В частности, более сложный доступ к рынкам ЕС и ухудшение ситуации с безопасностью в Черном море негативно сказываются на поставках украинской продукции за рубеж.

К началу сентября в Украине собрали 32 млн тонн зерновых, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В то же время экспорт зерна сократился на 14% в годовом исчислении из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Черном море и восстановления импортных квот ЕС. В августе экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины сократился до 1,5 млн тонн, что на 60% меньше, чем годом ранее. При этом объемы отгрузок через черноморские порты упали на 95%.

Отдельным риском для экономики в 2027 году Всемирный банк называет обеспечение внешнего финансирования. Значительные потребности Украины до сих пор полностью не покрыты, а переговоры с международными партнерами продолжаются.

Экономика Украины – последние новости

В июне ЕБРР снизил прогноз роста реального ВВП Украины на этот год до 2,2% по сравнению с 2,5%, ожидавшимися в феврале.

Национальный банк в июле улучшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год с 1,3% до 1,8%.

В Организации экономического сотрудничества и развития ожидают, что темпы роста ВВП Украины замедлятся до 1% в 2026 году и до 0,8% в 2027 году.

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