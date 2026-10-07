Вспышка чумы: США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию

Кроме того, у президента США Дональда Трампа запланирован телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Гражданам Соединенных Штатов рекомендуется не посещать Россию, а тем, кто уже находится в этой стране, следует немедленно покинуть ее. Об этом говорится в сообщении на сайте Посольства США в РФ.

В частности, американскому посольству известны сообщения в СМИ из Иркутской области о вероятной легочной чуме, приведшей к гибели человека, а также о связанных с этим карантинных мерах и закрытии больниц в Иркутске.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией. Правительство США имеет ограниченные возможности для оказания помощи гражданам США в России, особенно за пределами Москвы. Сотрудники правительства США могут столкнуться с дополнительными ограничениями на личные и служебные поездки в определенные регионы из-за опасений по поводу ситуации со здоровьем и безопасностью", – говорится в сообщении.

Видео дня

При этом остаются в силе рекомендации Государственного департамента США "не ездить" в Россию, а те американские граждане, которые уже находятся в РФ, должны немедленно оттуда выехать. А гражданам США, планирующим поездку в Россию, вновь настоятельно рекомендуется не ехать в РФ в связи с риском незаконного задержания и проблемами с безопасностью.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что у него запланирован разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

При этом, отвечая на вопрос о том, что сообщают разведывательные службы в отношении российской чумы, президент США сказал, что в настоящее время ведутся глубокие дискуссии. "Мы сможем сообщить об этом, вероятно, завтра", – добавил Трамп.

Чума в России – что известно

Как сообщал УНИАН, на Иркутском алюминиевом заводе в Шелехове ввели масочный режим после смерти местной жительницы от чумы. В частности, 2 октября власти сообщили о смерти 27-летней Дарьи Шипиловой – сотрудницы Иркутского противочумного института. По одной из версий, 25 сентября она разбила в лаборатории пробирку с возбудителем болезни. По другой версии – она вернулась из рабочей поездки в Бурятию, где на границе с Монголией был зафиксирован очаг чумы.

Российские чиновники скрывают масштабные вспышки легочной чумы в Иркутской области, из-за которых уже умер один человек, а еще 189 человек были помещены в карантин.

Вас также могут заинтересовать новости: