Всех причастных к военному преступлению идентифицируют и привлекут к ответственности, уверяют в службе.

Служба безопасности Украины безотлагательно начала расследование очередного военного преступления российских оккупантов - ракетного удара по торговом центре в Кременчуге.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Производство открыто по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). На месте уже работают следователи, в частности, в Кременчуг командирована команда специалистов из Главного следственного управления СБУ", - отметили в СБУ.

В службе заверили, что сделают все, чтобы установить не только тех, кто осуществлял выстрелы, но и лиц, которые отдали соответствующий приказ уничтожать мирных украинцев, ведь никаких военных или других оборонных объектов на месте попадания ракет не было.

"Все причастные к этому вопиющему военному преступлению должны понести самое суровое наказание! Выражаем соболезнования родным и близким погибших и вместе со всей страной молимся за выздоровление раненых. Мы обязательно победим оккупантов, сколько бы зверств они не оказывали", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, в понедельник, 27 июня, российские оккупанты совершили ракетный удар по Кременчугу Полтавской области.

Впоследствии мэр сообщил, что ракетный удар пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места и отметил, что "количество жертв невозможно даже представить".

Вас также могут заинтересовать новости: