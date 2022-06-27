Об окончательном числе погибших людей говорить рано.

Число жертв вражеской атаки по ТЦ в городе Кременчуг снова выросло.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"13 погибших в результате ракетных обстрелов в Кременчуге. Об окончательном числе погибших людей говорить рано", - сообщил он.

По состоянию на 20:00 было известно о 21 раненом и госпитализированном (6 из них – в тяжелом состоянии). Еще 29 людям оказана амбулаторная помощь (без госпитализации), в том числе двум детям.

Как писал УНИАН, в понедельник, 27 июня, российские оккупанты совершили ракетный удар по Кременчугу Полтавской области.

Оккупанты попали ракетами по торговому центру "Амстор" с более чем тысячей гражданских, здание загорелось. Еще одна ракета попала в городской стадион.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что ракеты в ТРЦ в Кременчуге оккупанты выпустили из дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты врага взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Служба безопасности Украины начала расследование ракетного обстрела торгово-развлекательного центра в Кременчуге. Производство открыто по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский публиковал видео с места и отметил, что "количество жертв невозможно даже представить".

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