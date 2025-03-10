Дроны ударили по НПЗ с топливом для сверхзвуковых самолетов: детали от источников

Под ударом оказался Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.

В ночь на 10 марта украинские беспилотники ударили по Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области (Российская Федерация), который среди прочего производит топливо для реактивных двигателей сверхзвуковых самолетов (Су-27, Ту-22МЗ и других).

Об этом УНИАН сообщил источник в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

При этом отметил, что "прилеты" по заводу произошли около двух ночи по местному времени, их было слышно сразу в нескольких районах города.

Очевидцы в местных пабликах сообщили о серии взрывов на НПЗ. Также сообщают, что на объекте не успели до конца завершить монтаж защитных сеток, которые должны были бы обезопасить завод от атак БПЛА.

По данным источника, Новокуйбышевский НПЗ является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов Самарской группы НК "Роснефть", его проектная мощность составляет более 8,8 миллионов тонн нефти в год. Предприятие является одним из главных производителей топлива для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта, предназначенное для турбореактивных дозвуковых и некоторых сверхзвуковых самолетов типа Су-27 и Ту-22М3. Эти самолеты, в частности, применяются для ракетных ударов ударов оккупационной армией РФ по Украине.

Данный завод уже был атакован по меньшей мере дважды в марте 2024 года.

Атаки на российские НПЗ

Как сообщал УНИАН, 8 марта дроны Главного управления разведки Минобороны атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в Ленинградской области РФ.

Группа БПЛА атаковала предприятие "Киришнефтеоргсинтез" в Киришском районе Ленинградской области России. Взрывы на объекте прогремели около шести утра и в результате атаки был поврежден по меньшей мере один из резервуаров предприятия.

"Киришнефтеоргсинтез" является значимым предприятием нефтеперерабатывающей отрасли Кремля и участвует в обеспечении российской оккупационной армии.

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